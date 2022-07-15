Томск, , 11:48 — REGNUM В Томске вынесен приговор 38-летнему местному жителю, которого обвиняли в серии разбойных нападений на букмекерские конторы. Преступления были совершены в период с октября 2016 по апрель 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Грабители Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия

По данным обвинения, мужчина не раз бывал в заведениях в качестве посетителя и знал расположение кассовых зон, камер видеонаблюдения, охраны и так далее. При налётах он учитывал эту информацию.

«Злоумышленник ранним утром, когда уже практически не было людей, пряча лицо под маской, забегал в помещение букмекерской конторы, направлял на сотрудников пистолет и требовал передать ему деньги из кассы», — отметили в ведомстве.

Таким образом, ему удалось похитить в общем 460 тыс. рублей. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защитники осужденного обжаловали вердикт, настаивая на его невиновности. Однако судебная коллегия Томского областного суда признала законность решения судьи, приговор вступил в силу.