Париж, , 11:48 — REGNUM Франция передала генеральной прокуратуре Украины новую мобильную лабораторию, предназначенную для экспресс-анализа и ДНК-экспертизы, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эта лаборатория, аналогичная той, что была развернута в полевых условиях французской миссией судебно-медицинской группы. Лаборатория представляет собой проектируемое устройство, не имеющее аналогов в мире. Она позволяет проводить быстрый генетический анализ большого количества биологических образцов, особенно в зонах боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеинтервью заверил, что у Франции есть средства, чтобы помочь Украине.

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