Стокгольм, 15 июля 2022, 11:54 — REGNUM Текущее лето может стать «печальным» для железнодорожной отрасли Швеции после того, как многие работники решили уволиться. По данным профсоюза Seko, некоторые работодатели уже предлагают компенсацию в размере до 7 500 шведских крон в день (750 долларов), если сотрудники отказываются от отпуска или переносят его. Об этом 15 июля сообщил телеканал SVT.

Железная дорога
Железная дорога
Permkrai.ru

«Ситуация критическая. Не хватает машинистов, проводников поездов, сменного персонала, а также другого персонала, необходимого для продолжения работы», прокомментировал ситуацию Мартин Альнебринг, председатель отделения профсоюза Seko в Эребру.

Он также указал на трудности с поиском кадров, которые могли бы заменить увольняющихся сотрудников.

«Перед летом всегда не хватает кадров, особенно машинистов поездов. Трудно найти замену летом, потому что требуется длительный период обучения», объяснил Алнебринг.