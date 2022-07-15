Стокгольм, 15 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Текущее лето может стать «печальным» для железнодорожной отрасли Швеции после того, как многие работники решили уволиться. По данным профсоюза Seko, некоторые работодатели уже предлагают компенсацию в размере до 7 500 шведских крон в день (750 долларов), если сотрудники отказываются от отпуска или переносят его. Об этом 15 июля сообщил телеканал SVT.

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«Ситуация критическая. Не хватает машинистов, проводников поездов, сменного персонала, а также другого персонала, необходимого для продолжения работы», — прокомментировал ситуацию Мартин Альнебринг, председатель отделения профсоюза Seko в Эребру.

Он также указал на трудности с поиском кадров, которые могли бы заменить увольняющихся сотрудников.

«Перед летом всегда не хватает кадров, особенно машинистов поездов. Трудно найти замену летом, потому что требуется длительный период обучения», — объяснил Алнебринг.