Нальчик, 15 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в ближайшей перспективе — строительство 26 объектов образования. Десять из них уже возводятся, еще восемь начнут строить в 2023 году. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков. По его словам, начиная с 2019 года, в регионе было построено 50 объектов дошкольного образования на 2825 мест, еще три будут введены в строй в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В ближайшие годы предстоит отремонтировать 30 и построить 26 новых объектов образования. <…> Сегодня идет строительство десяти школ, с 2023 года приступим к строительству еще восьми общеобразовательных учреждений. <…> До 2024 года отремонтируем 50 школьных зданий в селах республики», — рассказал Коков.

При этом, как отметил руководитель республики, на строительство новых школ в рамках национальных проектов и федеральных программ выделено из федерального бюджета более 12,5 млрд рублей.