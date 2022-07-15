Орск, Оренбургская область, , 11:46 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области днем 15 июля произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП УМВД по Оренбургской области

На месте работает полиция. По предварительным данным, двое мужчин производили замену колеса на автомобиле «ВАЗ-2110» на обочине дороги. В этот момент их сбил насмерть автомобиль, который после этого протаранил на дороге ещё две машины.

Известно, что за рулём машины, сбившей на смерть двух человек, находился молодой человек 2002 года рождения. Сейчас госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.