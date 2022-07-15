Вашингтон, 15 июля 2022, 11:45 — REGNUM Изменения в антироссийские санкции во избежание риска препятствования экспорту продовольствия предложит 15 июля внести Европейская комиссия (ЕК). Об этом 15 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«ЕК в пятницу (15 июля — ред.) <…> скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что источники уточнили, что, предположительно, в уже введённые ЕС антироссийские санкции планируется внести изменения, чтобы убедиться, что эти меры не оказывают влияние на экспорт продовольствия и зерна из РФ.
Кроме того, указывается, что также ЕК собирается 15 июля предложить введение санкций против России по золоту, химической промышленности и машиностроению, включая импорт российского золота в ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Европейский союз включит в свой следующий пакет санкций против Москвы экспорт российского золота.