Вашингтон, 15 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Изменения в антироссийские санкции во избежание риска препятствования экспорту продовольствия предложит 15 июля внести Европейская комиссия (ЕК). Об этом 15 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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«ЕК в пятницу (15 июля — ред.) <…> скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что источники уточнили, что, предположительно, в уже введённые ЕС антироссийские санкции планируется внести изменения, чтобы убедиться, что эти меры не оказывают влияние на экспорт продовольствия и зерна из РФ.

Кроме того, указывается, что также ЕК собирается 15 июля предложить введение санкций против России по золоту, химической промышленности и машиностроению, включая импорт российского золота в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Европейский союз включит в свой следующий пакет санкций против Москвы экспорт российского золота.