Оттава, 15 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Наркозависимость среди афганских женщин увеличилась более чем на 600% за последнее десятилетие. Об этом со ссылкой на международные организации сообщила канадская газета Globe and Mail.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Утверждается, что затяжные военные конфликты сделали женщин уязвимыми к чувству тревоги и депрессии, которые являются одними из стимулов привыкания к наркотикам. Согласно отчёту ООН, более 10% 40-миллионного населения Афганистана являются наркозависимыми, а объём программ лечения от наркомании очень мал по сравнению с масштабами зависимости.

По последним международным данным, почти миллион афганских женщин употребляют наркотики, но один из офицеров полиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре заявил Globe and Mail, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпочитают скрывать проблему наркозависимых женщин, поскольку считают, что женщины, употребляющие наркотики, являются позором для патриархального общества талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Поскольку талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили сажать наркозависимых в тюрьму, многие из этих женщин из страха не покидают своих домов.

В шокирующем отчёте Globe and Mail приводятся слова волонтёра, помогающего наркозависимым, о том, что большое количество женщин страдают от такой зависимости. По его словам, некоторые из них скрываются, некоторые сидят в тюрьмах, а другие становятся объектом домогательств или попадают в сексуальное рабство.

Некоторых женщин, пристрастившихся к наркотикам, и их детей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сажают в тюрьму и принуждают отказаться от зависимости. Маулави Хусейни, начальник кандагарской тюрьмы «Сарпозай», говорит, что наркозависимые матери и их дети содержатся отдельно от более чем 1400 наркозависимых мужчин.

По его словам, эти женщины страдают от инфекционных заболеваний. Хусейни добавил, что в этой тюрьме, которая перенаселена на 20%, на 2260 заключённых приходится всего два врача. Он говорит, что всем этим заключённым нужна медицинская помощь, но в то же время спрашивает: «Что врачи смогут делать без лекарств?».

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти в августе 2021 года, в стране насчитывалось 102 наркологических центра, только пять из которых предназначались для женщин и детей.

Гулям Звак, врач тюрьмы «Сарпозай», рассказал, что женщины попадают в тюрьму гораздо более ослабленными, чем мужчины, и с серьёзными проблемами психического здоровья. Но доктор Звак не психиатр и не гинеколо и не может им помочь. Он обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь афганским наркозависимым женщинам. Но они сказали ему, что такое лечение не входит в их планы.

«Мне приходится прятаться в доме», — говорит Нур Биби, 30-летняя наркозависимая мать семерых детей из провинции Кандагар. Ей грозит арест, когда она выпрашивает еду или деньги на покупку наркотиков.

В условиях коллапса экономики и роста цен на наркотики страдающие наркозависимостью афганские женщины и их дети подвергаются серьёзному риску голодной смерти.

В 2021 году Управление ООН по наркотикам и преступности и ЮНИСЕФ сообщили, что более половины родителей в Афганистане давали наркотические вещества своим детям как лекарства от головной боли, лихорадки и проблем с желудком. Женщины также дают наркотические средства своим детям, когда не хватает еды, рассказывает волонтёр. Он выражает обеспокоенность тем обстоятельством, что больший процент представителей следующего поколения афганцев может попасть в наркозависимость.