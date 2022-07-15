Москва, , 11:45 — REGNUM Главе Минпромторга Денису Мантурову пришлось биться как рыбе об лед при согласовании многих позиций в правительстве. Как передает передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

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«Мы знаем, что Денис Валентинович очень большое внимание уделяет вопросам импортозамещения и, собственно говоря, если так по-простому сказать, очень часто бился в прямом смысле как рыба об лед в качестве министра. Ему нужно было согласовывать очень многие позиции с вице-премьером (Юрием Борисовым — ред.), и там всегда это дело тормозилось. Теперь у него такого тормоза не будет», — сказал депутат.

Миронов считает, что после утверждения Мантурова на пост вице-премьера РФ процесс импортозамещения пройдет очень активно.

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