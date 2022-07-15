Омск, 15 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Проверка по факту гибели рабочего проводится в Омске, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

Трагедия произошла 15 июля. 30-летний рабочий упал с высоты шестого этажа строящегося дома на ул. 3-й Амурский проезд в Омске.

По предварительным данным, электросварщик строительно-монтажного управления работал на высоте. При этом страховочный трос был не пристёгнут.

Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Москве двое рабочих разбились в результате падения с 14-го этажа строящегося объекта офисного центра в Бумажном проезде.