Иркутск, , 11:41 — REGNUM Электроснабжение в пострадавшем от непогоды селе Саянское Черемховского района восстановлено в полном объеме, сообщает 15 июля телеграм-канал правительства Иркутской области.

Электроснабжение восстановлено Pixabay.com

Облкоммунэнерго также завершает работы по поселку Штольня в Черемхово, там 108 домов. На период выполнения аварийно-восстановительных работ свет подаётся от дизельной электростанции. Восстановление нормальной схемы планируется сегодня до 18:00 местного времени. Других отключений после непогоды 13 июля не осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июля, во время грозы в 107 населенных пунктах Черемховского, Тайшетского, Усольского, Нукутского, Осинского и Аларского района Иркутской области произошли отключения электричества. По большей части — превентивные и кратковременные. 36 — аварийные.

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