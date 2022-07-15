Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля сообщили в федеральном оперштабе. Прирост заражений за сутки составил 32 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Несмотря на подъём эпидемического показателя, Северная столица вновь сохранила третью позицию среди регионов России. Петербург уступил Московской области на 88 случаев, а Москве — на 531.

От ковида, как основной причины смерти, за сутки в Петербурге скончались пять пациентов. Это столько же, сколько и за предыдущие сутки.

При этом число излечившихся от вируса за сутки пополнили 163 человека, что на 60 пациентов меньше, чем сутками ранее.

Отметим, что с начала пандемии в Петербурге обнаружили 1 540 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами ковида стали 34 228 больных, а переболели им 1 503 144 человека.