Амман, , 11:40 — REGNUM Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади дал интервью телеканалу Al-Sharq, в ходе которого рассказал о ситуации в Ближневосточном регионе.

Айман Сафади U.S. Department of State

Сафади, в частности, затронул вопрос о создании «ближневосточного НАТО» — военного блока с участием арабских стран и Израиля, формированием которого якобы занимаются США для создания противовеса Сирии и Ирану.

Сафади опроверг эту информацию, заяви, что Иордания настроена диалог с соседями по региону.

«Иордания и все арабские страны подтверждают, что они хотят здоровых отношений с Ираном, основанных на взаимном уважении, невмешательстве во внутренние дела, добрососедских отношениях, а диалог — лучший способ снять любую существующую напряженность», — заявил Сафади.