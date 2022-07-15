Кемерово, , 11:38 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в Кузбассе стали 2485 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 163 720 пациентов, в том числе десять за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, по состоянию на 15 июля, достигло 166 749. За сутки выявлено 40 новых носителей, 14 заболевших госпитализированы в ковидные стационары.