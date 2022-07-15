Москва, 15 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. СРЗП намерена голосовать категорически против законопроекта об аналоге «Платона» для цифровой рекламы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Под сурдинку, что у нас вопросы безопасности на первом месте, кто-то хочет ввести, помните, как мы протестовали против системы «Платон», а теперь вводится система «Платон» для цифровой рекламы на территории России», — сказал Миронов.

Сейчас существуют разные компании, законопроект вводит одну компанию-монополиста, которая уже потирает ручки в ожидании сверхприбылей, указал парламентарий.

«Представьте себе. Вся цифровая реклама, в транспорте, метро, на домах, — вся цифровая реклама. Что легче сделать хакеру — взломать один центр, а тут по всей России мы на экранах видим, — тут я ставлю многоточие, или когда все распылено, конечно, когда все распылено», — приводит аргументы Миронов.