15 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 19:12 — REGNUM В яхтенный поход вдоль берегов Крыма в рамках проекта «Паруса памяти Чёрного моря» планируют отправиться юные жители Севастополя — всего 335 юношей и девушек. 14 июля в городе-герое состоялась тренировка участников проекта, на которой побывал и фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Участниками похода станут юнги Юнармии, курсанты ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске и его филиала в Севастополе, курсанты ЧВВМУ им. П. С. Нахимова и Морского колледжа, вожатые и подростки детского центра «Артек», кадеты Севастопольского президентского кадетского училища, воспитанники Севастопольской детской морской флотилии им. адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, курсанты высших образовательных организаций Федерального агентства морского и речного транспорта.

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к выходу в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Состоится яхтенный поход уже в третий раз, его целью организаторы называют сохранение исторической памяти, а также профессиональное ориентирование: возможно, кто-то из участников похода в дальнейшем решит связать свою жизнь с морем.

Выход в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выход в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выход в море Александр Полегенько © ИА REGNUM Выход в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выход в море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плавание Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плавание Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плавание Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плавание Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Море требует специальных знаний и навыков, поэтому без подготовки, конечно, мы ни одного человека в море не выпустим. Сейчас ребята совершенствуют свои практические навыки по управлению парусным судном, тренируются в ходьбе на веслах, сдают нормативы по умению действовать при команде «человек за бортом», по плаванию в открытой воде», — приводит пресс-служба правительства Севастополя слова начальника штаба севастопольского регионального отделения Юнармии Владимира Коваленко.

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тренировки на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Яхтенный поход состоится при поддержке Фонда президентских грантов, губернатора и правительства Севастополя, Законодательного собрания Севастополя, а также Черноморского флота. В 2021 году молодежный историко-патриотический туристско-спортивный поход «Паруса памяти Чёрного моря» проходил с 7 по 22 августа, он завершился на Графской пристани в Севастополе в День государственного флага России. Его участниками также стали 335 человек.