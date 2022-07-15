Черкесск, , 11:37 — REGNUM Компания «Россети» планирует реализовать в Карачаево-Черкесии проекты на 900 млн рублей. Они помогут улучшить электроснабжение республики, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на социально важные объекты. О реализации важных для субъекта РФ проектов шла речь на встрече в Москве главы республики Рашида Темрезова и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

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Как отметил глава «Россетей», в планах компании на 2022 год — запуск линии электропередачи для выдачи дополнительной мощности Хабезскому гипсовому заводу. В 2023 году будут вестись работы по присоединению к сетям Нижне-Красногорской малой гидроэлектростанции и нового плодохранилища в Прикубанском районе. Помимо этого, запланировано окончание работ по реконструкции самого высокогорного энергообъекта Карачаево-Черкесии — линии 35 кВ «Бичесын — Поляна».

«Группа «Россети» реализует в Карачаево-Черкесии комплекс проектов, связанных с развитием сельхозпредприятий, производителей стройматериалов. Перспективная задача — электроснабжение микрорайона «Спутник» в Черкесске, где будет построено более 500 кв. м жилья. Планируем до конца 2024 года инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры региона порядка 900 млн рублей», — приводит слова Рюмина пресс-служба главы КЧР.