Новая Каховка, Украина, 15 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрела Новой Каховки со стороны боевиков ВСУ увеличилось до трех человек, сообщили 15 июля в администрации Херсонской области.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

«Количество погибших увеличилось до трёх. Один человек из тех, кто находился в больнице, умер», — сообщили ТАСС в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что последними обстрелами украинские боевики уничтожили половину Новой Каховки.

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