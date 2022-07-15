15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Богдан Борман, , 18:21 — REGNUM Мало победить в войне, недостаточно изгнать врага со своей территории — послевоенная мирная жизнь частенько ставит не менее сложные задачи, чем дни батальные. Линия фронта отодвинута от Мариуполя достаточно далеко, чтобы не бояться обстрелов ВСУ. Налаживается ли жизнь в нашем, ставшем печально известным на весь мир городе? Давайте я изложу свои мысли на этот счёт, а вы сами сделайте собственные выводы.

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

25 июня по распоряжению главы ДНР Дениса Пушилина государственный курс украинской гривны к российскому рублю в наличных расчетах был снижен с 2 рублей до 1,5 рубля. Процесс перехода освобожденных территорий на валюту РФ идёт полным ходом. Но в результате подобных решений прежде всего пострадали обычные жители города и пригородных населённых пунктов (поселки городского типа, сёла).

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Дело в том, что большая часть мариупольских предприятий либо разрушена (как пример, один из крупнейших в Европе заводов — «Азовсталь»), либо по причине того, что около 95% города лишено электричества, не имеет возможности работать. А, соответственно, живут на «старые накопления».

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Изменение курса вызывало рост цен в гривнах на всё минимум на четверть. В итоге такой скачок ударил в первую очередь по тем жителям, которые не могут устроиться на работу физически, а не из-за лени. Выравнивание курса — это, конечно, тема архиважная, как говорил вождь мирового пролетариата, но всему свое время. А тут время «роста рубля» для простых мариупольцев оказалось совсем неподходящим…

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Но от вопросов финансовых перейдем непосредственно к городской жизни. Трудно найти дом (особенно в центральной части Мариуполя), который не нёс бы на себе следы боёв за город. У кого только вылетели окна — счастливчики. Не менее 60% мариупольских зданий повреждено, примерно половина, по предварительным данным, ремонту не подлежит. А идет ли ремонт зданий, которые можно отремонтировать? Идёт.

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

В первую очередь восстанавливаются больницы, школы и другие нужные для нормального функционирования города здания. Кое-где в городе уже восстановлено водоснабжение, чуть ли не с каждым днём все больше квартир подключается к энергосети. А у самых везучих горожан уже есть и интернет. Некоторые провайдеры, которые предоставляли в Мариуполе услуги до начала специальной военной операции, закрылись, но на их место уже пришли другие компании. У жителей города интернет будет — все это только вопрос времени…

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Новый жилищный комплекс, который возводится на выезде из города, строится очень быстро. Будущие «пятиэтажки» получили уже вторые этажи, идёт возведение третьих. Одновременно в готовые помещения проводятся электропроводка, канализация и водопровод. Будет более тысячи квартир. Также в комплексе будет своя поликлиника, супермаркеты, почтовое отделение — настоящий город в городе! Сдача объекта — к середине ноября. Согласно подсчётам, на полное восстановление Мариуполя уйдет до пяти лет.

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

В городе работают полевые кухни, которые бесплатно кормят пенсионеров. А вот гуманитарной помощи стало значительно меньше, что опять же, по моему мнению, совсем не вовремя. Рабочих мест в Мариуполе мало — помогать жителям по-прежнему нужно. Как продуктами, так и лекарствами и одеждой. Слишком много жителей лишилось своих жилищ со всем нажитым добром…

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

В любом случае продолжаем наблюдать за ситуацией в Мариуполе и оперативно информировать читателей.