Астрахань, 15 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Астрахани 18-летний местный житель подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни своего друга и его девушки, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, местный житель со своей знакомой пришел в гости к другу и его девушке. Они вместе распивали спиртные напитки, а затем разошлись по комнатам. Однако подозреваемый тайком вернулся к спальне друзей, открыл дверь и стал снимать все происходившее там на мобильный телефон. Видеозапись после этого он рассылал знакомым в соцсетях.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Ведётся расследование.