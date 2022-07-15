Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области директора коммерческой организации, занимающейся строительными работами, уличили в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Уголовное дело

Следователи полагают, что с января 2016 года по март 2019 года бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль путём подделки налоговых деклараций. В налоговые документы были включены данные о фиктивных финансово-хозяйственных взаимоотношениях с подконтрольными ему организациями. Сумма ущерба превысила 217 млн рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.