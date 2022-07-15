Выборг, Ленинградская область, , 11:46 — REGNUM Российские туристы, которые, несмотря на снятие ограничений российскими властями, с полуночи 15 июля не могли пересечь сухопутную границу РФ и Евросоюза, сообщили о начале пропуска через границу сотрудниками Пограничной службы ФСБ России.

Граница России и Финляндии Alexey Ivanov

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 июля власти РФ сняли ковидные ограничения, которые не позволяли туристам из России без обоснования причин выезда пересекать сухопутную границу с Евросоюзом. Однако из-за того, что документ не был своевременно опубликован, российские пограничники не пропускали туристов, не предъявивших обоснование для пересечения границы.

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Ближе к 11:30 мск 15 июля, после того как о проблеме со въездом в Евросоюз стало известно СМИ, необходимый документ за подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина появился на официальном портале правовой информации, после чего туристы получили возможность свободно пересечь границу.

«Только аккуратнее на дороге. Все возбуждены, но безопасность есть безопасность», — дал напутственное слово другим туристам автомобилист Станислав.

Добавим, что железнодорожное пассажирское сообщение с Финляндией, прерванное финской стороной в марте 2022 года, до сих пор не восстановлено, скоростной поезд «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки не ходит.

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