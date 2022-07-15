Москва, 15 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. России нужны новая экономическая политика и больше свобод для предпринимателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

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По его словам, преодолеть искусственно созданный кризис и восстановить производственные цепочки помогут качественно новые и нестандартные решения.

«Мы уверены, что стране нужен новый НЭП, а это значит больше свободы и возможностей для малого и среднего предпринимательства, для людей, которые смогут не только себя прокормить, но и создать новые рабочие места для наших граждан», — сказал депутат.

На внеочередном пленарном заседании Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.