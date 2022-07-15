Донецк, , 11:33 — REGNUM Несколько районов Донецка и Ясиноватая подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. Об этом 15 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что в 10:50 (совпадает с мск) ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 мм и в 10:55 — четыре снаряда калибра 155 мм по Ленинский району.

Помимо того, добавляется, что в 10:58 украинские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и в 11:00 — восемь снарядов калибра122 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожили за сутки более 60 украинских боевиков, а также 8 единиц автомобильной техники и 4 бронетранспортера.