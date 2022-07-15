Вашингтон, 15 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Известный актёр Ченнинг Татум присоединился к актёрскому составу фильма «Проект Артемида». Об этом 14 июля написало издание Deadline.

Кадр из интервью Ченнинг Татум

Как сообщил источник, в предстоящей ленте Татум заменит Криса Эванса, которому пришлось отказаться от участия в съёмках из-за плотного рабочего графика. Режиссёром картины выступит Грег Берланти («С любовью, Саймон»).

Ранее стало известно о том, что главную роль в «Проекте Артемида» исполнит Скарлетт Йоханссон. Детали сюжета, а также дата выхода фильма, пока что не раскрываются.