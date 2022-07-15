Благовещенск, 15 июля 2022, 11:38 — REGNUM Увеличат поголовье коров в селе Козьмодемьяновка Амурской области. Там построен новый коровник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе правительства региона.
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Предприятие располагается в Ивановском районе. Проект по модернизации фермы реализовал инвестор ООО «Приамурье». Помимо коровника там появились дополнительные помещения и оборудования для уборки и хранения навоза. Количество мест для коров на предприятии увеличили с 300 до 1280.
Как сообщало ИА REGNUM, продовольственную безопасность Амурской области намерены обеспечивать с помощью финансовых вливаний, заявлял в марте министр сельского хозяйства региона Олег Турков.