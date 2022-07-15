Рига, 15 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В преддверии вступления Финляндии и Швеции в НАТО председатель комиссии по иностранным делам сейма Латвии Рихардс Колс заявил, что присоединение двух приарктических стран к альянсу укрепит ситуацию с безопасностью в Балтийском море, а также в Арктике. Об этом сообщает The Baltic Times.

Saeima Сейм Латвии

По словам Рихарда Колса, когда обе страны вступят в НАТО, все пять скандинавских стран станут членами НАТО, которым придется столкнуться с вызовами, связанными с Россией, не только на юге своих территорий.

«Россия также «бросает» вызовы на север, в Арктику. И мы видим, что члены НАТО теперь будут представлены подавляющим большинством в Арктическом совете. Это измерение также очень важно, учитывая, что Россия в последние десятилетия очень активно пытается милитаризировать арктический регион, нарушая международные принципы и соглашения», — отметил Колс.

Политик считает, что вступление в альянс является позитивным моментом для безопасности и обороны Латвии. Латвия сотрудничала с Финляндией и Швецией в рамках Европейского Союза, но их вступление в НАТО расширит возможности для совместной работы.

Ранее, 14 июля, сейм Латвии отправил в комитет по иностранным делам законопроекты о ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, послы всех 30 стран НАТО 5 июля подписали протокол о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Это означает, что Швеция и Финляндия теперь официально является «приглашенными членами».

Читайте также: Швеция признала доктрину НАТО в вопросе «решающей роли» ядерного оружия