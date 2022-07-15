Москва, 15 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела вооружёнными подразделениями Украины села Некислицы Брянской области поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. По имеющимся сведениям, в результате обстрела пострадавших нет, повреждена линия электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничное село подверглось артиллерийскому обстрелу 15 июля около 05:00.