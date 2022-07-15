Цимлянский район, Ростовская область, 15 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Цимлянском районе Ростовской области в результате ДТП погиб семимесячный мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 15 июля.

ДТП

Смертельная авария случилась ранним утром 15 июля на участке автодороги Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. Мать ребёнка, управляя автомобилем Volkswagen Polo, предположительно, не справилась с управлением, съехала с дороги в правый резерв обочины. Иномарка опрокинулась. В результате ДТП семимесячный мальчик, находившийся в автолюльке, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).