Париж, , 11:28 — REGNUM Министр территориальных общин Франции заявила, что сожалеет о своих замечаниях по поводу однополых браков, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр Кэролайн Кайе заявила, что сожалеет о своих «глупых и неуклюжих» замечаниях о гомосексуалистах. Новый министр территориальных общин оказалась в центре разногласий после того, как назвала однополые браки «противоестественным замыслом».

«И если я не могу отрицать, что сказала это, я, конечно, не буду использовать эти слова снова и сожалею о них. Я понимаю, что эти глупые и неуклюжие слова могли причинить ​​боль. Я хотела бы принести самые искренние извинения, потому что слова совсем не отражают мои мысли», — утверждает Кэролайн Кайе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с новым президентом ОАЭ в Елисейском дворце в Париже.

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