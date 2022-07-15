Донецк, 15 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожили за сутки более 60 украинских боевиков, а также 8 единиц автомобильной техники и 4 бронетранспортеров. Об этом 15 июля сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: восемь единиц автомобильной техники, четыре бронетранспортера и более 60 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска.

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