София, , 11:24 — REGNUM В июне 2022-го года уровень инфляции в Болгарии достиг максимальной высоких показателей в новейшей истории государства и составил 16,9%. Об этом 15 июля передает БТВ.

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По данным национального статистического института Болгарии (НСИ), в настоящее время каждый второй пенсионер в стране в состоянии оплачивать услуги ЖКХ, а каждый третий трудоспособный гражданин получает минимальную заработную плату.

При этом в стране отмечаются регулярный рост тарифов на энергоносители и подорожание основных продуктов питания.

Как подчеркивается в заявлении НСИ, в последний раз подобная экономическая ситуация была зарегистрирована в Болгарии в 1998-м году.