Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. На Камчатке отменили постановление главного государственного санитарного врача края об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп граждан. Документ опубликован на сайте ведомства.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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Отменить обязательную вакцинацию позволило снижение регистрации новых случаев заражения коронавирусом. Среди тех, кто был обязан привиться это сделали более 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье зафиксирован рост числа зараженных коронавирусом — более 30 случаев. Последний раз такое количество было в середине мая. Днём ранее было выявлено 26 носителей коронавируса.