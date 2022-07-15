Брянск, 15 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Торгово-развлекательные центры и учебные учреждения 12 регионов России «заминировал» 16-летний житель посёлка Клетня Брянской области. Суд вынес приговор подростку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

«Шутник» в сентябре–октябре 2020 года установил на свой мобильный телефон почтовое приложение и анонимайзер. Через них он отправил 32 электронных письма на почтовые адреса органов ФСБ и МВД в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областей, Ставропольского края, а также городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Он предупреждал силовиков о «минировании» торговых центров и вузов, правоохранительные органы вынуждены были проводить тщательные проверки объектов.

Следователи собрали доказательства причастности подростка ко всем преступным эпизодам. Суд назначил злоумышленнику три года лишения свободы условно.

Приговор ещё не вступил в законную силу.