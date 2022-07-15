Пермь, 15 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Пермской Торгово-промышленной палате грядёт смена руководства. Президент ТПП Олег Жданов заявил о намерении покинуть свой пост, сообщают СМИ.

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Смена руководства состоится осенью. В это время пройдёт съезд Торгово-промышленной палаты. Совет ТПП выдвинул на пост президента кандидатуру Вячеслава Белова.

Стоит отметить, Олег Жданов возглавляет Торгово-промышленную палату Пермского края с 2017 года. До этого он руководил «Пермэнерго» и был депутатом Заксобрания.