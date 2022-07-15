Нальчик, 15 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии утром 15 июля обнаружено тело погибшего туриста из Вологодской области. Спасательные работы прекращены в 09:40, тело погибшего в настоящее время спускают вниз для передачи следственным органам, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«Тело мужчины 1964 г. р. из Вологодской области обнаружили на высоте 5300. Спасатели транспортируют его на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже в горах Кабардино-Балкарии 58-летнего альпиниста с Вологодчины сообщили 12 июля его родные, обратившись за помощью в МЧС. Он не был зарегистрирован и совершал восхождение в одиночку. На поиски туриста были направлены 18 спасателей и две единицы техники.