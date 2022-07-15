Бухарест, 15 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Более трети домохозяйств Румынии имеют высокую задолженность по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 15 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

PavelD Румыния

По данным румынской государственной организации «Исследование энергетической бедности» (ORSE), причиной сложившейся ситуации является экономический кризис в стране — уровень дохода большинства местных семей не превышает прожиточного минимума. При этом в Румынии наблюдается регулярный рост тарифов на природный газ, электроэнергию и тепло.

«Например, цена на газ увеличилась в июне 2022 года на 89,5% по сравнению с июнем 2021 года, на 25,02% по сравнению с декабрем 2021 года и на 1,49% по сравнению с маем 2022 года. При этом цена топлива увеличилась на 41,32% по сравнению с июнем 2021 года», — резюмировала координатор ORSE Анка Синея.

Как утверждают эксперты, наиболее сложная ситуация отмечается в сельской местности. В ряде регионов местные жители не платят по коммунальным счетам более 10 лет.