Вашингтон, 15 июля 2022, 11:21 — REGNUM Американский доллар растет уже третью неделю подряд, в то время как слабые экономические показателя Китая усиливают опасения по поводу глобальной рецессии, сообщает Financial Times.
Индекс доллара, измеряющий его курс относительно шести других валют, 15 июля прибавил 0,1% и остался вблизи 20-летнего максимума, увеличившись за неделю на 1,5%.
Благодаря покупкам инвесторов, желающих сохранить средства в условиях инфляции, а также в ожидании того, что Федеральная резервная система США вновь повысит процентные ставки, индекс поднялся на 4% за последние три недели — это самый большой подъем за такой период с 2020 года.
В США стремительный рост инфляции в сочетании с неутешительными данными по деловой активности омрачает экономические перспективы, тогда как европейские правительства борются с последствиями сокращения поставок российского газа.
Курс евро, который ранее на этой неделе впервые за 20 лет упал ниже 1 доллара, 15 июля оставался стабильным на уровне 1,001 доллара.
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