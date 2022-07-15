Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Американский доллар растет уже третью неделю подряд, в то время как слабые экономические показателя Китая усиливают опасения по поводу глобальной рецессии, сообщает Financial Times.

Курс доллара растёт

Индекс доллара, измеряющий его курс относительно шести других валют, 15 июля прибавил 0,1% и остался вблизи 20-летнего максимума, увеличившись за неделю на 1,5%.

Благодаря покупкам инвесторов, желающих сохранить средства в условиях инфляции, а также в ожидании того, что Федеральная резервная система США вновь повысит процентные ставки, индекс поднялся на 4% за последние три недели — это самый большой подъем за такой период с 2020 года.

В США стремительный рост инфляции в сочетании с неутешительными данными по деловой активности омрачает экономические перспективы, тогда как европейские правительства борются с последствиями сокращения поставок российского газа.

Курс евро, который ранее на этой неделе впервые за 20 лет упал ниже 1 доллара, 15 июля оставался стабильным на уровне 1,001 доллара.

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