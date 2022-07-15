Барнаул, , 11:21 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о сохранении в регионе чрезвычайной пожароопасности. По данным синоптиков в Алтайском крае 15 июля в Рубцовском районе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). В период с 16-го по 18 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 12 по 15 июля в Рубцовском районе сохраняется высокая (4 класс) пожароопасность.

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