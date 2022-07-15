Хама, Сирия, , 11:31 — REGNUM Гражданский автомобиль подорвался на мине в сирийской провинции Хама. Об этом 15 июля сообщает официальное информационное агентство SANA.

Взрыв Andrew Kuznetsov

По данным журналистов, инцидент произошёл на трассе между деревнями Аль-Хаиз и Баюд в регионе Аль-Габ. Машина наехала на противотанковую мину. В результате инцидента погибли четверо пассажиров, тела которых были доставлены в больницу города Скайлабия.

По предварительным данным, мина могла быть оставлена на трассе в ходе ожесточённых боёв, которые происходили в долине Аль-Габ с 2015 по 2020 год.

Также не исключено, что мина была установлена членами «спящей ячейки» боевиков в провинции Хама для устрашения местных жителей.