Пекин, 15 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты являются империей лжи. Об этом 15 июля написал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на своей странице в одной соцсетей.

China News Service Чжао Лицзянь

«Они лгут. Соединенные Штаты — империя лжи», — отметил в своём сообщении китайский дипломат.

Также он прикрепил к нему фотографии с несоответствующими действительности утверждениями представителей Вашингтона в Совбезе ОНН, которые затем стали предлогом для бомбардировок Югославии в 1999 году, войны в Ираке в 2003 году, бомбардировок Ливии в 2011 году и ввода войск США в Сирию в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля стало известно, что в течение первого полугодия 2022 года товарооборот между Россией и Китаем возрос на 27,2% в годовом исчислении и составил $80,675 млрд.