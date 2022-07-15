Кемерово, 15 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил шахтёра Леонида Моисеева, выжившего после аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Горняк лечится в Центре охраны здоровья шахтёров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Кузбасса.

Администрация Кемеровской области Награждение выжившего горняка в Кузбассе

По словам главы региона, случай является уникальным. Леонид Моисеев получил образование горного инженеры и был хорошо подготовлен к экстремальным случаям.

«При аварии думать некогда, в голове всплывают те отработанные навыки, которые заранее получил. Хорошая подготовка спасла ему жизнь. И наши сотрудники ВГСЧ бились до конца, старались как можно быстрее откопать завал», — отметил он.

Шахтёру, а также восьмерым сотрудникам Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда вручили медали «За честь и мужество». Супругу горняка наградили медалью «За веру и добро».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение породы в шахте «Распадская-Коксовая» произошло 5 июля. Неделю спустя, 12 июля стало известно, что считавшийся погибшим шахтёр выжил. К настоящему времени, по данным медиков, состояние Леонида Моисеева не вызывает опасений.