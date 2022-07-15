Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM В Нижнем Новгороде завершился шестой фестиваль нового российского кино «Горький fest». Жюри определило победителей в десяти номинациях, сообщает пресс-служба мероприятия.

Зрители одного из показов на Нижне-Волжской набережной пресс-служба фестиваля «Горький fest»

Гран-при фестиваля присужден картине «Из Иерусалима с любовью» режиссера Константина Фама.

В номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая драматургия» победителем стал фильм «По-мужски» (режиссер — Максим Кулагин, сценарист — Денис Кулагин).

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Мария Мацель в фильме «Страна Саша», лучшей мужской ролью стала роль Антона Лапенко в картине «По-мужски».

Приз за лучшее изобразительное решение также получил фильм «По-мужски». Лучшее музыкальное решение — «Вы инопланетянин?», режиссеры Настя Завадская и Влад Баханович.

Приз зрительских симпатий получил также фильм «Из Иерусалима с любовью».

Спецприз «За изобразительность, талант и смелость» получила картина «Вы инопланетянин?». Спецприз «За искренность и любовь к героям» присужден фильму «Невидимое», режиссер Алексей Камынин.

Организаторы напомнили, что в начале фестиваля статуэтку за вклад в развитие современного российского кинематографа получил генеральный продюсер «Марс медиа» Рубен Дишдишян.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Горький fest» проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. В жюри фестиваля в этом году вошли режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант и режиссер Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков.

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