Любытино, Новгородская область, 15 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Молодой человек без водительских прав с пятью пассажирами на борту не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет в Новгородской области. В результате ДТП погибла 14-летняя девушка, остальные люди получили травмы, сообщили 15 июля в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области.

53. мвд. рф Смертельное ДТП

ДТП произошло в 05:30 мск 15 июля на 12 км автодороги «Любытино-Хвойная» (Любытинский район) вблизи деревни Новинка. 20-летний молодой человек без водительского удостоверения перевозил пять человек на автомобиле «ВАЗ-2107». В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Силами областной противопожарной службы была проведена деблокировка четырех пострадавших.

«Пассажир, девочка 2007 года рождения с заднего среднего сиденья, погибла на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира (три молодых человека и девушка 2004 года рождения) с телесными повреждениями доставлены в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», — уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа, в том числе прокуратура области. Надзорными органами будет дана оценка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге. Кроме того, соответствующая оценка будет дана условиям жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьями детей.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавил в пресс-службе региональной прокуратуры.