Астрахань, 15 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Астрахани директор по ремонту и техническому обслуживанию судов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» заключил с фирмой по ремонту и техническому обслуживанию судов два контракта на ремонт судового оборудования на земснаряде на общую сумму более 9,3 миллиона рублей.

Директор фирмы представил документацию о выполнении полного объема работ по контракту, но по факту стоимость выполненных работ составила 7,4 миллиона рублей. Ещё 1,9 миллиона рублей были похищены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».