София, , 11:16 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев провел очередные консультации с представителями партий «Продолжаем перемены» и «ГЕРБ» относительно создания нового кабмина страны. Об этом 15 июля сообщает БНР.

Румен Радев Rumenradev.org

По некоторым данным, в ходе переговоров болгарский лидер призвал стороны «перестать заниматься внутренними распрями и заняться вопросами защиты государственных интересов».

«Каждый из нас должен осознавать ту огромную ответственность, которую все мы несем перед народом Болгарии», — отметил, в частности, он.

О реакции активистов соответствующих политических сил информации нет.

Напомним, ранее Радев выдавал мандаты на формирование Совета министров дважды. Оба раза указанные партии не смогли договориться о коалиционном правительстве.