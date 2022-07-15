Тюмень, , 11:15 — REGNUM В Тюменской области за пять месяцев 2022 года из незаконного оборота изъято более 72 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом заявил 15 июля врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Алексей Торопов на заседании антинаркотической комиссии в правительстве региона.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

Всего за пять месяцев 2022 года зарегистрировано 1304 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По словам Торопова, Тюменской области почти в три раза увеличилась эффективность раскрытия фактов сбыта наркотиков, более чем в два раза увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд. К уголовной ответственности привлечено 99 сбытчиков наркотиков, из них 77 действовали в составе преступных групп, выявлены две нарколаборатории.

Отмечается, что с января на начало июня 2022 года зарегистрировано 134 случая отравлений наркотиками, что на 10,1% меньше аналогичного периода прошлого года.