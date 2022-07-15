Симферополь, , 11:15 — REGNUM Ещё 300 детей из ДНР прибудут на отдых в Республику Крым в конце июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 15 июля.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«В мае–июне текущего года 418 детей оздоровились в загородных лагерях. Буквально на следующей неделе Крым примет еще 300 детей из освобожденных территорий ДНР. Для 1357 детей организован досуг на базе лагерей дневного пребывания», — сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфине» в Бахчисарайском районе Крыма отдохнули 150 детей из Донецкой Народной Республики, смена длилась 21 день. В конце июня в лагерь заехала группа детей из ЛНР.

Всего в Крыму с 1 июня открылись 268 лагерей дневного пребывания детей, 45 загородных лагерей отдыха, 11 детских санаториев и 388 дневных тематических площадок на базе образовательных организаций.