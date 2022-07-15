Сеул, 15 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су провел 15 июля встречу с послами европейских стран, которых попросил поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, на встрече, на которой представитель правительства Южной Кореи рассказал о планах южнокорейского правительства относительно проведения Всемирной выставке в Пусане, присутствовали послы из 16 стран Европы, включая Великобританию, Германию и Испанию.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество в сфере политики, экономики и культуры.